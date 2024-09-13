جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية تعليقاً على البيان المشترك للاجتماع الخاص بفلسطين، الذي عُقد في مدريد، قالت فيه إن البيان المشترك للاجتماع يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت، ويطالب المجتمع الدولي بدعم مساعي حل الدولتين.

وذكر البيان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، شارك في الاجتماع برفقة نظرائه في مجموعة الاتصال الإسلامية العربية، فضلاً عن مشاركة إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وإيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف أعمال الإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، و في ختامه دعا الإعلان الذي اعتُمد المجتمع الدولي إلى الاعتراف بفلسطين في أسرع وقت ودعم حل الدولتين.

وأضافت الخارجية أن البيان المشترك أكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون انقطاع، وضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتابع أن الوزير فيدان، أكد خلال الاجتماعات التي شارك فيها أهمية زيادة المبادرات المشتركة لجعل الدولة الفلسطينية "عضواً كاملاً" في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من الدول بها، وضرورة الضغط على الدول التي تعارض هذه الخطوات.

وأعلنت الخارجية التركية أنه تقرر عقد اجتماع جديد في نيويورك في إطار أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر/أيلول الجاري بخصوص فلسطين والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.