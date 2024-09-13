سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: سنواصل العمل لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين وتحقيق حل الدولتين
أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار العاجل والدائم في فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان مزيد من الاعتراف بفلسطين، وتحقيق حل الدولتين.
أنقرة: سنواصل العمل لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين وتحقيق حل الدولتين
وزارة الخارجية التركية: بيان مدريد بشأن فلسطين يدعو إلى دعم مساعي حل الدولتين / صورة: TRT Arabi
13 سبتمبر 2024

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية تعليقاً على البيان المشترك للاجتماع الخاص بفلسطين، الذي عُقد في مدريد، قالت فيه إن البيان المشترك للاجتماع يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت، ويطالب المجتمع الدولي بدعم مساعي حل الدولتين.

وذكر البيان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، شارك في الاجتماع برفقة نظرائه في مجموعة الاتصال الإسلامية العربية، فضلاً عن مشاركة إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وإيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف أعمال الإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، و في ختامه دعا الإعلان الذي اعتُمد المجتمع الدولي إلى الاعتراف بفلسطين في أسرع وقت ودعم حل الدولتين.

وأضافت الخارجية أن البيان المشترك أكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون انقطاع، وضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتابع أن الوزير فيدان، أكد خلال الاجتماعات التي شارك فيها أهمية زيادة المبادرات المشتركة لجعل الدولة الفلسطينية "عضواً كاملاً" في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من الدول بها، وضرورة الضغط على الدول التي تعارض هذه الخطوات.

وأعلنت الخارجية التركية أنه تقرر عقد اجتماع جديد في نيويورك في إطار أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر/أيلول الجاري بخصوص فلسطين والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us