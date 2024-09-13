وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها افتتحت مطبخاً في العاصمة الخرطوم يقدم وجبات ساخنة لألفين و800 شخص يومياً، وأفادت بأنها وزعت 20 ألفاً و340 طرداً غذائياً، و19 ألفاً و778 طرداً من مواد التنظيف في مدن الخرطوم والقضارف وبورتسودان.

وأضافت أنها وزعت حصصاً من لحوم الأضاحي على 625 عائلة في القضارف، و625 عائلة في دارفور، أواخر أغسطس/آب الماضي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.