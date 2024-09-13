سياسة
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هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزع 40 ألف طرد مساعدات في ثلاث مدن سودانية
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) الجمعة، توزيع أكثر من 40 ألف طرد مساعدات في 3 مدن سودانية، وقالت إنها تواصل جهودها الإغاثية في السودان منذ بدء الحرب الأهلية هناك.
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزع 40 ألف طرد مساعدات في ثلاث مدن سودانية
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) توزع أكثر من 40 ألف طرد مساعدات في 3 مدن سودانية / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها افتتحت مطبخاً في العاصمة الخرطوم يقدم وجبات ساخنة لألفين و800 شخص يومياً، وأفادت بأنها وزعت 20 ألفاً و340 طرداً غذائياً، و19 ألفاً و778 طرداً من مواد التنظيف في مدن الخرطوم والقضارف وبورتسودان.

وأضافت أنها وزعت حصصاً من لحوم الأضاحي على 625 عائلة في القضارف، و625 عائلة في دارفور، أواخر أغسطس/آب الماضي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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