سياسة
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رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تصميمه على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة، أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه سيجري تقديم مزيد من الأدلة الشهر المقبل.
رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تصميمه على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
رامابوزا يؤكد تصميمه على المضي قدماً في قضية الإبادة الجماعية / صورة: AP
14 سبتمبر 2024

وقال رامابوزا للصحافيين عندما سُئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكداً تصميمه "على المضيّ قُدماً في قضيتنا".

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات"، وأردف: "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكدت أن العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها، التي انضمت إليها دول عدة بينها تركيا كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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