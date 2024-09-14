وأعلن حزب الله، في سلسلة بيانات نشرها عبر تليغرام، شن 9 هجمات على أهداف عسكرية شمالي إسرائيل، شملت "استهداف موقع حدب يارين العسكري بصواريخ بركان".

هذا بالإضافة إلى استهداف "مرابض المدفعية بموقع الزاعورة العسكري، وموقعي المرج والرمثا العسكريين وثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، وموقع بياض بليدا العسكري بالمدفعية، وموقع بركة ريشا العسكري بأسلحة مناسبة (لم يحددها)".

وأضاف الحزب أنه استهدف كذلك "القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصواريخ الكاتيوشا".

كما شن الحزب، وفق بياناته، "هجوماً بمسيّرات انقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرقيّ مدينة صفد (شمال)"، لافتاً إلى أن هجماته "أصابت أهدافها بشكل مباشر، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية".

وعلى صعيد خسائره، نعى الحزب في بيانٍ أحد عناصره ويُدعى عباس خضر حمادة من بلدة القماطية (جنوب). وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 440 جرّاء المواجهات الحالية مع إسرائيل منذ اندلاعها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تواصل القصف الإسرائيلي

في السياق، تواصلت الهجمات الإسرائيلية على بلدات ومواقع جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية قتلت شخصاً، مساء أمس الجمعة، وأصابت 7 آخرين بينهم 4 أطفال إثر غارة شنتها على منزل في بلدة الأحمدية جنوبي لبنان.

ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن حصيلة الجرحى جراء هذه الغارة ارتفعت إلى 7، بينهم 4 أطفال.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً غارة على مبنى خالٍ في بلدة كفر مان بقضاء النبطية (جنوب). وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة أدت إلى إصابة 13 شخصاً بجروح، بينهم حالة واحدة استدعت الدخول المستشفى، والبقية إصابات طفيفة.

ووفق الوكالة اللبنانية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي الجمعة أيضاً على مدينة بنت جبيل وأطراف بلدتي مجدل زون والجبين، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفرشوبا وأطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا والجبين ومجدل زون وحانين.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان على صفد، فجر الجمعة، كما تحدّث عن رصد إطلاق مسيّرات وقذائف صاروخية من لبنان على مستوطنتي مسغاف وسنير "دون وقوع إصابات".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.