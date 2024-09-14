وقالت صحة غزة اليوم السبت إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 64 شهيداً و155 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية". وأكدت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، في منشور عبر منصة تليغرام، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية قرب مدرسة "دار الأرقم" شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق قال الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه انتشلت 11 شهيداً، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، جرّاء قصف طائرة حربية منزلاً لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي بيان آخر قال الدفاع المدني إنّ سيدة استُشهدت وأصيب آخرون في قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة العمراني شرقي مدينة غزة.

وفي شمال القطاع قال مسعفون للأناضول إنهم نقلوا جثمان فلسطيني جرّاء استهدافٍ مدفعيّ لمنطقة المضخة في بيت حانون. وفي جباليا شمالي قطاع غزة شنت طائرة إسرائيلية غارة على منزل لعائلة الأشقر، ما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلاً لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وفق وفا.

وفي خان يونس جنوبي القطاع استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي المصنفة "آمنة" إسرائيلياً غربي المدينة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة باستشهاد مواطنة من عائلة العمراني جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير مبانٍ سكنية بالقطاع، إذ أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال واصل عمليات تدمير مبانٍ ومربعات سكنية قريبة من محور نيتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. وفي رفح أقصى جنوب قطاع غزة واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مبانٍ سكنية غرب المدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المناطق الشمالية الغربية.

ومؤخراً، تصاعد القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي القطاع بعد تهديد جيش الاحتلال ببدء عملية عسكرية جديدة بذريعة إطلاق المقاومة صواريخ من هذه المناطق.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.