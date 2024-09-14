وطالب المتظاهرون في الولايات المتحدة منذ أشهُر بإنهاء الحرب وفرض قيود على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وخلال التجمع الانتخابي كررت هاريس دعمها لوقف إطلاق النار واتفاق إنقاذ المحتجزين، وأكدت أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت هاريس عندما قاطعها المحتجون: "الآن هو الوقت المناسب للحصول على اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار". وأضافت أنها تحترم الأصوات المعارضة للحرب.

كما تعهدت هاريس بدعم إسرائيل، فيما يرى مراقبون أن امتناع الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك الناشطون وكذلك المسلمون والعرب، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن التصويت قد يضر بفرص هاريس.

وكانت هاريس دافعت سابقاً عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مع ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من "تقرير مصيرهم"، غير أنها نأت بنفسها عن مطالبات رفعها أعضاء بالحزب الديمقراطي تطالب بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.