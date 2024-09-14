وقال بايدن‭‭ ‬‬خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ستارمر أمس الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا، مشددين على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال ستارمر للصحفيين في البيت الأبيض إنه أجرى "نقاشاً واسعاً بشأن الاستراتيجية" مع بايدن، موضحاً أن هذا اللقاء "لم يكن اجتماعاً يتعلق بقدرات معينة"، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية.

وقبل الاجتماع قال مسؤولون إن ستارمر سيضغط على بايدن لدعم خطته لإرسال صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا لضرب العمق الروسي مع تزايد قلق الحلفاء بشأن الوضع في ساحة المعركة.

لكن زعيم حزب العمال أشار إلى أنه وبايدن سيناقشان الخطة الآن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع ما بعد التالي "مع مجموعة أوسع".

وبينما اجتمعا مع فريقيهما في البيت الأبيض، قلل بايدن من أهمية تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أن السماح لأوكرانيا بإطلاق الأسلحة يعني أن الغرب "في حالة حرب" مع روسيا.

وقال بايدن في معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي: "لا أفكر كثيراً في بوتين".

وكان الرئيس الروسي قد حذّر الخميس من أن سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".

ورغم تأكيد بايدن أنه "من الواضح أن بوتين لن ينتصر في هذه الحرب"، فإن الرئيس الأمريكي متردد حيال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمز الأميركية لضرب أراض روسية.

"كتلة منصهرة"

وفي غضون ذلك قال دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حالياً اليوم السبت إنّ بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، لكن يمكنها بدلاً من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة" عندما ينفد صبرها.

سقوط شظايا مسيّرة على مبنى حكومي في كييف

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إنّ شظايا طائرة مسيّرة سقطت على مبنى بلدية في منطقة أوبولون شمال وسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لكن ذلك لم يسفر عن اندلاع حريق.

وأضاف كليتشكو في رسالة على تطبيق تليغرام إن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع. وذكر في وقت سابق أن وحدات الدفاع الجوي في حالة تأهب في العاصمة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​