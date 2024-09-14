سياسة
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الدول العربية والإسلامية تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
تحيي الدول العربية والإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف بعد غروب شمس يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول حتى غروب شمس يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، الذي يوافق 12 من الشهر الهجري ربيع الأول، بفعاليات متنوعة.
الدول العربية والإسلامية تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
مساجد إسطنبول تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وعادة ما تتضمن الفعاليات تلاوات للقرآن الكريم، وإلقاء المواعظ والدروس الدينية، قبل أن تختتم بالأدعية والابتهالات في المساجد التي يقدم بعضُها هدايا متنوعة للمواطنين عند الخروج منها.

ومن المقرر أن يكون غداً الأحد الموافق 14 سبتمبر/أيلول هو يوم عطلة رسمية في كثير من الدول العربية والإسلامية احتفالاً بهذه المناسبة.

وفي تركيا، تحيي المساجد ذكرى المولد النبوي الشريف وتُقام فعاليات خاصة بهذه المناسبة في عديد منها، لا سيما في المساجد التاريخية، مثل الفاتح والسلطان أيوب والسليمانية وجامع تشامليجا الكبير في مدينة إسطنبول.

في سياق متصل، أحيا نازحون في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ذكرى المولد النبوي الشريف رغم استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفي اليمن، امتلأت شوارع العاصمة صنعاء بالزينة والأضواء بمناسبة المولد النبوي الذي يحل على السكان بأجواء روحانية. وتزينت المباني والمساجد وأعمدة الإنارة بالأعلام والأضواء المتلألئة، كما تزيّنت بوابة باب اليمن، المَعلم التاريخي، بهذه المناسبة.

وعادة ما يُزيّن المسلمون في جميع أنحاء العالم مدنهم ويوزعون الحلوى على الأطفال احتفالاً بالمولد النبوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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