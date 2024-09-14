سياسة
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مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة للاستيلاء عليها ويسممون مياه الشرب
شهدت بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة اعتداءات وهجمات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية ودعم أمني من قوات الاحتلال، تزامناً مع تواصل حملة المداهمات العسكرية والاعتقالات بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.
مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة للاستيلاء عليها ويسممون مياه الشرب
مستوطنون ينصبون خياماً في أراضٍ بالضفة الغربية تمهيداً لمصادرتها. / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وذكر رئيس مجلس قرية أم صفا شمالي رام الله وسط الضفة مروان صباح، اليوم السبت، أن مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة عطيرت المقامة على أراضي قرية أم صفا وقرى مجاورة "جرّفوا مساحات من أراضي القرية، ونصبوا عليها خياماً، ما يهدد بمصادرتها".

ولفت صباح إلى أن "المنطقة المستهدفة تسمى جبل الرأس، وتبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وأن المستوطنين قاموا بعمليات التجريف ونصب الخيام تحت حماية الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "السلطات الإسرائيلية سبق أن صادرت نحو 4 آلاف دونم من أراضي القرية، على مدار عدة سنوات، وبذرائع مختلفة".

ونوّه بأنّ "القرية مصنفة ج حسب تصنيفات اتفاق أوسلو"، مناشداً بتدخل دولي لمنع المستوطنين من مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها.

ونظم عدد من الفلسطينيين وقفة في القرية تنديداً بهجمة المستوطنين. وأطلق جنود جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المشاركين في الوقفة.

وفي أريحا (شرق)، قال الناشط في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن "مستوطنين تعمّدوا وضع السم في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، في تجمُّع عرب المليحات، شمال غرب أريحا، ما تسبب في نفوق 72 رأساً منها".

ولفت مليحات إلى أن "هذا الاعتداء يأتي ضمن اعتداءات متواصلة للمستوطنين تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم".

وأشار إلى أن "التجمعات البدوية تتعرض لضغوط متزايدة ومتنوعة من قِبل المستوطنين، ضمن سياسات حكومات الاحتلال بتهجيرها وإفراغها من السكان".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإنّ اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينياً وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعاً بدوياً".

تواصل الاعتقالات

تزامناً مع ذلك، كثف جيش الاحتلال اعتقالاته للفلسطينيين بالضفة، إذ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان، إنّ عدد المعتقلين منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت بلغ 10 على الأقل، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح البيان أن الاعتقالات توزعت على محافظات نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان على محافظة طوباس التي استمرت يومين 25 فلسطينياً، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703 وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و700، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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