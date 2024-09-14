وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم السبت، أنه أُخرج أحد الشخصين من منطقة التجمع الانتخابي إثر مقاطعته خطاب هاريس وهتافه بـ "أنت تدعمين مجرم حرب"، فيما أُخرج الشخص الثاني بعد أن هتف "فلسطين حرة" وشعارات مماثلة دعما لفلسطين.

وواجه خطاب هاريس في ولاية بنسلفانيا، أمس الجمعة، مقاطعة من المحتجين المعارضين للدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردت هاريس على الهتافات بقولها: "أحترم ما قلتما، ولكنني أنا من أتكلم الآن".

وطالب المتظاهرون في الولايات المتحدة منذ أشهُر بإنهاء الحرب وفرض قيود على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وخلال التجمع الانتخابي قالت هاريس عندما قاطعها المحتجون: "الآن هو الوقت المناسب للحصول على اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار". وأضافت أنها تحترم الأصوات المعارضة للحرب.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.