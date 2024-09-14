ويحضر القمة التي تستمر حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مديرو مؤسسات إعلامية وصحفيون وخبراء من أكثر من 40 دولة، بينهم رئيس اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، إلى جانب عدد من المسؤولين الروس.

وافتُتح مع انطلاق القمة معرض للصور الفوتوغرافية حمل عنوان: "أسرة بريكس".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة مصورة بعث بها إلى القمة، إن "بريكس" تعتبر آلية للتعاون متعدد الأطراف، واصفاً المجموعة بأنها "أساس النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي هو في طور التشكل".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن 30 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، مشيراً إلى تعزز التعاون في مجال الإعلام أيضاً داخل مجموعة "بريكس".

بدوره، أشار اليامي إلى تطور التعاون بين المؤسسات الإعلامية لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي و"بريكس".

وأضاف: "تزداد الحاجة إلى هذا التعاون يوماً بعد يوم، بخاصة في فترة تحمِل مشكلات ما زالت دون حل مثل الأزمة الفلسطينية". وذكر أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل على أساس المبدأ الإنساني"، داعياً دول "بريكس" للانضمام إلى النضال بشأن هذه القضية.

و"بريكس" تكتل أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.