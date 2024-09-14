سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة "الأناضول".. انطلاق قمة "بريكس" الإعلامية في موسكو
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، السبت، أعمال القمة الإعلامية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تنظمها وكالة "تاس"، بمشاركة نائب المدير العام للأناضول، ورئيس التحرير يوسف أوزهان.
بمشاركة "الأناضول".. انطلاق قمة "بريكس" الإعلامية في موسكو
انطلاق أعمال قمة "بريكس" الإعلامية للدول الأعضاء في موسكو / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

ويحضر القمة التي تستمر حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مديرو مؤسسات إعلامية وصحفيون وخبراء من أكثر من 40 دولة، بينهم رئيس اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، إلى جانب عدد من المسؤولين الروس.

وافتُتح مع انطلاق القمة معرض للصور الفوتوغرافية حمل عنوان: "أسرة بريكس".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة مصورة بعث بها إلى القمة، إن "بريكس" تعتبر آلية للتعاون متعدد الأطراف، واصفاً المجموعة بأنها "أساس النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي هو في طور التشكل".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن 30 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، مشيراً إلى تعزز التعاون في مجال الإعلام أيضاً داخل مجموعة "بريكس".

بدوره، أشار اليامي إلى تطور التعاون بين المؤسسات الإعلامية لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي و"بريكس".

وأضاف: "تزداد الحاجة إلى هذا التعاون يوماً بعد يوم، بخاصة في فترة تحمِل مشكلات ما زالت دون حل مثل الأزمة الفلسطينية". وذكر أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل على أساس المبدأ الإنساني"، داعياً دول "بريكس" للانضمام إلى النضال بشأن هذه القضية.

و"بريكس" تكتل أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us