سياسة
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الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الاحتلال لتفريغ شمال غزة والاستيطان فيه
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من مخاطر إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهجير سكان شمال غزة، معتبرة ذلك مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع.
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الاحتلال لتفريغ شمال غزة والاستيطان فيه
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الاحتلال لتفريغ شمال غزة والاستيطان فيه / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تعليقاً على ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية عن خطة إسرائيلية لتهجير بقية سكان شمال غزة، إن "الخطوة مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيداً للاستعمار فيه، ما يهدد، بشكل جدي، بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة".

واتهمت الوزارة اليمين الإسرائيلي الحاكم بأنه "يجنّد جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة، بهدف تسهيل ضمها والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحرّضان بشكل علني على ضم الضفة، تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ورأت أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، يوفر لحكومة الاحتلال الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها".

وشددت الخارجية على ضرورة "فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال كمدخل لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية".

والاثنين الماضي، كشفت "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية يستعدان للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة، والتي تشمل "التحضير للاستيطان وضم شمال القطاع".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن ا لدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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