سياسة
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فيدان: صمت المدافعين عن حقوق الإنسان حيال قتل عائشة نور وصمة عار
عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، عن تعازيه لأسرة الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، "بشكل متعمد".
فيدان: صمت المدافعين عن حقوق الإنسان حيال قتل عائشة نور وصمة عار
مراسم تشييع الناشطة عائشة نور بمسقط رأسها في ولاية أيضن التركية / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وكتب فيدان عبر منصة إكس في أعقاب مراسم تشييع الناشطة في مسقط رأسها بولاية أيضن التركية: "نودّع عائشة نور التي قتلتها القوات الإسرائيلية بشكل متعمد".

وانتقد ما وصفه بـ"الصمت المنافق من قبل من يسمّون المدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكداً أن التاريخ سيسجله (الصمت) باعتباره "وصمة عار"، ودعا الله أن "يرحم أختنا عائشة نور ونتقدم بخالص التعازي لأسرتها".

وصباح اليوم السبت، وصل جثمان الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، إلى منزل عائلتها في ولاية أيضن التركية تمهيداً لدفنه، حيث بدأت مراسم التشييع بمشاركة تركية واسعة ومن مسؤولين حكوميين، وأقيمت مراسم التوديع أمام منزل عائلة الشابة التي استُشهدت برصاص الاحتلال.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة إنّ "عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس، وأُجريَت لها عملية إنعاش لكنها استُشهدت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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