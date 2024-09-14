سياسة
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غزة.. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين
ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف، مساء السبت، مدرسة تؤوي نازحين جنوب شرقي مدينة غزة إلى 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، وهو ما أقر به جيش الاحتلال مدعياً استهداف "مجموعة من المخربين".
غزة.. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مدارس للنازحين في غزة / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وأشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان على تليغرام إلى استشهاد 5 بينهم طفلان وسيدة، علاوة على جرح عدد آخر (لم يحددهم) بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون الواقعة بحي الزيتون (جنوب) شرقي مدينة غزة.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدرسة، زاعماً استهداف من وصفهم بـ"مجموعة من المخربين عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة، استخدم سابقاً كمدرسة شهداء الزيتون في مدينة غزة".

وخلال الشهور الماضية، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عديداً من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين فيها، وبخاصة من النساء والأطفال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى المدارس أو منازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوافر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب، نحو مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي السكان.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، و ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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