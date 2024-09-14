سياسة
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إعلام عبري يؤكد قرار نتنياهو توسيع العملية العسكرية على جنوب لبنان
كشف إعلام عبري، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع لبنان.
إعلام عبري يؤكد قرار نتنياهو توسيع العملية العسكرية على جنوب لبنان
إعلام عبري: نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية على جبهة لبنان / صورة: Reuters
14 سبتمبر 2024

وأفادت القناة الـ"13" العبرية (خاصة) بأن نتنياهو، صرح بذلك خلال جلسة حوار استراتيجي انعقدت، الخميس الماضي، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية، دون أن توضح الأطراف المشاركة في الجلسة.

وقال نتنياهو، وفق القناة، إن إسرائيل بـ"صدد تنفيذ عملية موسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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