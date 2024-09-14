سياسة
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الرئيس الفلسطيني: نعد شكوى للجنائية الدولية بخصوص اغتيال عائشة نور
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، الإعداد لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على جريمة اغتيال الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
الرئيس الفلسطيني: نعد شكوى للجنائية الدولية بخصوص اغتيال عائشة نور
عباس لوالد عائشة نور: نعمل مع السلطات الأمريكية والتركية من أجل تحقيق عادل / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع سواد أيغي، والد الناشطة عائشة نور لتقديم التعازي باستشهادها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت "وفا" عن عباس قوله: "نشعر بالحزن على فقدانها، وبالغضب من هذا المحتل الغاصب، ونحن نعمل مع السلطات الأمريكية والتركية من أجل تحقيق عادل، كما يجري الإعداد لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على جريمة اغتيالها من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقرر عباس، حسب الوكالة "منح عائشة نور وسام نجمة القدس تقديراً لتضحياتها الغالية تجاه دعم شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال".

وقال الرئيس الفلسطيني إن "الشهيدة عائشة نور، ضحّت بحياتها وهي تدافع عن الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وستظل رمزاً صادقاً لتلاحم الشعبين التركي والفلسطيني الشقيقين ولكل الأحرار في العالم".

وقتل جيش الاحتلال بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

والجمعة، أعيد جثمان الناشطة إلى تركيا حيث دُفنت السبت عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غربي البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 703 مواطنين بينهم 159 طفلاً، وجرح نحو 5 آلاف و700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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