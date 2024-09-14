وقال الحزب إنه استهدف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 بجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راوية (شمال) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف: "استهدفنا جنود العدوّ في موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابات مؤكدة"، وتابع: "هاجمنا منظومة فنية في موقع المالكية بمسيرة انقضاضية، ما أدى إلى تدميرها".

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية رصد إطلاق نحو 40 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل في الساعات الماضية، مشيرة إلى اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة.

وأفاد جيش الاحتلال صباح اليوم بأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق التي اندلعت إثر سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه شمالي البلاد.

وكان الطيران الإسرائيلي نفَّذ، أمس السبت، غارات استهدفت عدة مناطق شرق وجنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بمحيط بلدة حوش السيد علي في الهرمل.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة 4 أشخاص بجروح، ثلاثة منهم أطفال، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة الكواخ بالهرمل شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن طائرات جيش الاحتلال الحربية شنّت غارات على محال فارغة في سهل بلدة سرعين بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأضافت أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الصرفند التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية، وقالت إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات جرّاء الغارة التي استهدفت دراجة نارية"، لكنها أشارت لاحقاً إلى أنه "بعد المتابعة الميدانية للغارة تأكد أنه لا إصابات، والمستهدف غرفة بأحد البساتين، لا دراجة نارية".

وفي الجنوب أيضاً قالت الوكالة اللبنانية إنّ الطيران الإسرائيلي نفَّذ كذلك غارات على عدة بلدات، بينها طيرحرفا والجبين وشيحين (في قضاء صور) وعيترون (بقضاء بنت جبيل) وكفركلا (بقضاء مرجعيون).

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.