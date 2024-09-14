سياسة
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طالبوا بعقد صفقة مع حماس.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب والقدس
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا وقيساريا وكريات جات ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
طالبوا بعقد صفقة مع حماس.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب والقدس
هآرتس: عشرات الآلاف خرجوا للتظاهر في ساحة باريس بالقدس وأمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن "عشرات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في ساحة باريس بالقدس المحتلة، وأمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وكذلك أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا (شمال)".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض الطرق والممرات أمام المتظاهرين، لكنهم واصلوا طريقهم للاعتراض على سياسة نتنياهو، وللمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حماس في أسرع وقت، حسب الصحيفة.

وأضافت هآرتس أن الشرطة حاولت التصدي لبعض المتظاهرين الذي أشعلوا الإطارات، من بينهم عائلات وأقارب محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، وألقت القبض على 7 من المشاركين في المظاهرات ممن حاولوا اختراق الحصار الذي فرضته قوات الشرطة نفسها.

ورفع المتظاهرون "أمام مقر إقامة نتنياهو صوراً لأسرى إسرائيليين بغزة، ولمحتجزين قُتلوا في القطاع خلال فترة الحرب"، وطالبوا حكومته "بإبرام صفقة فورية لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة قبل فوات الأوان"، وفق تعبيرهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت عائلات الأسرى الإسرائيليين نشاطاتها الاحتجاجية المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل أسرى، يواصل نتنياهو إضافة شروط لقبول الاتفاق، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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