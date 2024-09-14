وأضاف السوداني، خلال ندوة حوارية حول مشروع "طريق التنمية"، أن تصاميم الطرق السككية للمشروع "أُنجزت بصورة كاملة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوداني.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع في الجانب العراقي، أشار السوداني إلى أن الحكومة "فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من محافظة البصرة (جنوب) إلى محافظة الموصل (شمال)".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "الاتفاق مع الشركات العالمية يعد مؤشراً إيجابياً مع الشراكة الدولية"، لافتاً إلى أن حكومته "ستعيد أيضاً تجربة الستينيات والسبعينيات لعمل القطاع الخاص في هذا المشروع.

وأفاد بأن الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري بشأن مشروع "طريق التنمية" سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأكد أن "الحكومة بدأت بإعداد دراسة بشأن تشكيل هيئة تدير مشروع طريق التنمية".

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، احتضنت إسطنبول الاجتماع الوزاري الأول بين تركيا والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة، لبحث مشروع "طريق التنمية".

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكك حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، خصوصاً قطر والإمارات.