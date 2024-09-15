سياسة
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مستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية في الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام مستوطنين وجنود إسرائيليين ليلة السبت/الأحد، عدة قرى وبلدات في أنحاء الضفة الغربية أسفرت عن مواجهات مع السكان الفلسطينيين، بعد إطلاق المستوطنين النار على منازلهم.
مستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية في الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شباناً وتوقف مركبات في منطقة سنجر بمدينة الخليل بالضفة الغربية / صورة: وسائل التواصل
15 سبتمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن "عشرات المستوطنين اقتحموا قرية أم صفا شمال رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين".

وقال رئيس مجلس محلي القرية مروان صباح، في تصريح لوفا، إنّ "عشرات المستعمرين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف صباح أنّ شابين أصيبا برضوض وكسور في أثناء محاولتهما الابتعاد عن المنطقة المستهدفة، ونٌقلا على أثرها إلى المستشفى.

أما في شمال غرب رام الله، فاقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل، "دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي شمالي الضفة الغربية، شهدت بلدة "زيتا" في مدينة طولكرم مواجهات بين السكان وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين "أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات".

وفي نابلس قالت "وفا" إن ثلاث قرى جنوبي المدينة تعرضت لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى مداهمة منازل وتفتيشها واندلاع مواجهات "دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات".

وجنوبي الضفة، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن جيش الإسرائيلي اقتحم بلدة دوار غربي الخليل، وانتشر في عدد من الشوارع وأقام حواجز للتدقيق في هويات أصحاب المركبات.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلاً، وجرح نحو 5 آلاف و 700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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