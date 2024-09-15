وأشار المكتب في بيان، إلى أن 74% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، "وذلك وفقاً لفرق التقييم الميداني الحكومية"، مطلقاً نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع النازحين مع دخول فصل الشتاء.

وأفادت فرق التقييم الميداني الحكومي "بأن 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهترائها"، وقالت إن تلك الخيام "مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس وظروف المناخ في غزة، وخرجت من الخدمة بشكل كامل".

وحذر المكتب من "كارثة إنسانية حقيقية مع دخول فصل الشتاء ما ينذر بأن يصبح مليونا إنسان بلا مأوى"، مشيراً إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال "قرابة ربع مليون خيمة وكرفان إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع المرير".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية والأممية والعربية لتقديم الإغاثة الفورية لمليوني نازح "هم بأمسّ الحاجة إلى مأوى مناسب يقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، من خلال الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني بغزة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.

ويضطر مليونا نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى المدارس أو منازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة إذ لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.