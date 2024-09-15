وأفاد الموقع أنه "كان يفترض أن تلتقط الأقمار الصناعية الأمريكية الحرارة الكبيرة الناتجة عن محرك الصاروخ وأن يبلغ الجيش الإسرائيلي بذلك، وأن ترصد رادارات سفن البحرية الأمريكية والإسرائيلية بالبحر الأحمر الصاروخ وهو في طريقه إلى إسرائيل، كما كان يفترض رصد الصاروخ من قِبل رادار إكس البعيد المدى في النقب الذي يشغله جنود أمريكيون أو رادار نظام آرو".

بدورها، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الجيش الإسرائيلي أن صاروخ أرض-أرض جرى إطلاقه من اليمن سقط صباح الأحد في منطقة مفتوحة في إسرائيل، وعند اكتشاف الإطلاق جرى تفعيل عديد من أجهزة الإنذار في المستوطنات الواقعة في وسط البلاد، كما جرى إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات آرو والقبة الحديدية، فيما يتحقق الجيش من نجاح عملية الاعتراض".

وأضافت أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في محطة قطار في ضواحي موديعين (وسط) وأحدثت أضراراً، كما اندلع حريق في منطقة مفتوحة في موشاف كفار دانيال بالقرب من مدينة اللد (وسط)، بعد سقوط شظايا إضافية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قطع الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن مساراً يبلغ نحو 2000 كيلومتر، أي نحو 15 دقيقة من الطيران، وتحقق القوات الجوية في سبب عدم اعتراض الصاروخ"، قبل وصوله إلى إسرائيل. وتابعت: "تُجري القوات الجوية تحقيقاً في احتمال أن يكون أحد الصواريخ الاعتراضية من طراز حيتس (السهم/آرو) جرى إطلاقه فأصاب الصاروخ الذي أطلق من اليمن جزئياً".

وتعليقاً على الصاروخ اليمني الذي أسقط وسط إسرائيل قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: "تلقينا هذا الصباح تذكيراً بالفشل المستمر لحكومة اليمين، فبدلاً من إغلاق جبهات القتال تجرّنا إلى حرب وصراع داخلي إلى الأبد".

من جانبه قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفاً عسكرياً في يافا بصاروخ فرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتأتي هذه العملية في إطار المرحلة الخامسة"، فيما أعلن رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي في وقت سابق الأحد، إن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت والصاروخ اليمني وصل، وعمق العدو أصبح مكشوفاً بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية".

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في "منطقة مفتوحة" وسط إسرائيل، فيما أُصيب 9 إسرائيليين في أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي للصاروخ، وفق صحيفة إسرائيل هيوم العبرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "أسقط صاروخاً أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة شرق تل أبيب"، وتابع في بيان أن "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأشار في بيان ثانٍ إلى أن "الصاروخ أطلق من اليمن"، موضحاً أن "دوي الانفجارات الذي سُمع في الدقائق الأخيرة ناتج عن صواريخ نتيجة عملية الاعتراض التي لا تزال قيد الفحص".

وكانت انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء. وسُمع دوي انفجارات عالٍ في أنحاء المنطقة، وقال جيش الاحتلال إنها نتجت عن اعتراض الصاروخ الذي أطلق، وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وفي أعقاب اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وفي 20 يوليو/تموز، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، غداة تبنّيهم هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب، وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.