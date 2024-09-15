سياسة
3 دقيقة قراءة
فنزويلا تعتقل مواطنين من إسبانيا وأمريكا والتشيك بتهمة "زعزعة الاستقرار"
أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس السبت توقيف 3 أمريكيين، وإسبانيَّين، وتشيكي، متّهَمين بصلتهم بمؤامرة مفترضة لـ"زعزعة استقرار البلاد"، مشيرة إلى مصادرة نحو 400 بندقية جُلبت من الولايات المتحدة، في حين نفت واشنطن أي علاقة لها بهذه الادعاءات.
فنزويلا تعتقل مواطنين من إسبانيا وأمريكا والتشيك بتهمة "زعزعة الاستقرار"
فنزويلا تعتقل مواطنين من إسبانيا وأمريكا والتشيك بتهمة "زعزعة الاستقرار". / صورة: Getty Images
15 سبتمبر 2024

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيّو إنّ الخمسة اعتُقلوا لـ"الاشتباه في تخطيطهم لشنّ هجوم يستهدف الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته"، وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية. وأضاف: "نحن نعلم أن حكومة الولايات المتحدة لها صلة بهذه العملية"، مشيراً إلى "اعتقال مواطنين إسبانيين مؤخراً في بويرتو أياكوتشو" بجنوب غربي البلاد.

وتابع أن ثلاثة أمريكيين ومواطناً تشيكياً وُقِفوا أيضاً، وربَطَ المؤامرة المفترضة بوكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسبانيا وكذلك بزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. وقال: "لقد اتصلوا بمرتزقة فرنسيين، واتصلوا بمرتزقة من أوروبا الشرقية، وهم يقومون بعملية لمحاولة مهاجمة بلادنا"، كما أعلن أنه "جرى ضبط أكثر من 400 بندقية"، متهماً المعتقلين بالتخطيط "لأعمال إرهابية".

ونفى متحدث باسم الخارجية الأمريكية السبت ادعاءات فنزويلا، قائلاً إنها "كاذبة بالمطلق"، وأكد اعتقال أحد أفراد الجيش الأمريكي في فنزويلا، مشيراً أيضاً إلى "تقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أمريكيين آخرين".

وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التوترات بين فنزويلا وكل من الولايات المتحدة وإسبانيا بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها التي أجريت في 28 يوليو/تموز الماضي وتتهم المعارضة مادورو بتزويرها.

من جهته يؤكد مادورو، الذي تولى رئاسة فنزويلا خلفاً للزعيم اليساري هوغو تشافيز بعد وفاته عام 2013، فوزه بولاية ثالثة لكن هيئة الانتخابات لم تنشر نتائج التصويت التفصيلية.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسبانيا بشكل ملحوظ منذ الخميس، مع تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز التي وصفت فنزويلا بأنها "دكتاتورية". وتزامنت تلك التصريحات مع استقبال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي وصل إلى إسبانيا الأحد الماضي بعد فراره من فنزويلا حيث صدرت بحقه مذكرة اعتقال.

وكان أعلن غونزاليس أوروتيا فوزه في الانتخابات الرئاسية التي خاضها في 28 يوليو/تموز ضد نيكولاس مادورو. كما تدور حرب كلامية بين فنزويلا والولايات المتحدة التي اعترفت بغونزاليس أوروتيا رئيساً منتخباً وأعلنت الخميس فرض عقوبات على 16 شخصاً مقربين من مادورو بتهمة "إعاقة" الانتخابات الرئاسية، فيما نددت فنزويلا بالعقوبات ووصفتها بأنها "جريمة عدوان"، ومنح مادورو أوسمة لأربعة ضباط عسكريين من بين المستهدفين بالعقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us