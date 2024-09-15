سياسة
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شهداء في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة.. و"القسام" تعلن عن عملية في رفح
قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيداً و57 مصاباً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان إلى 41 ألفاً و206 شهداء و95 ألفاً و337 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
شهداء في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة.. و"القسام" تعلن عن عملية في رفح
آثار الدمار بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة / صورة: AA
15 سبتمبر 2024

واستُشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم الأحد، نتيجة قصف الاحتلال بغارات جوية ومدفعية أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما جرى نسف مربعات سكنية ومبانٍ في حي تل السلطان غربي رفح.

وأفاد متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، محمود بصل، بمقتل 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، وجرح عدد آخر (لم يحدده) بينهم إصابات "خطيرة" نتيجة قصف طائرات إسرائيلية منزلاً يعود إلى عائلة "عماد" قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكد مستشفى العودة في المخيم، في بيان، وصول جثامين القتلى الثلاثة بالإضافة إلى 10 جرحى جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، تعرض منزل لعائلة "سويدان" للقصف بالقرب من مستشفى اليمن السعيد، ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استُشهد مواطن وأُصيب عدد من المواطنين جراء الاستهداف ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وجنوبي القطاع، أُصيب عدد من الأشخاص بعد سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية في بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وفي مدينة رفح جنوبي القطاع واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المباني السكنية والمربعات السكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، سمع دويها في المحافظة الوسطى.

قتلى من جيش الاحتلال في عملية لـ"القسام"

واليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت وأصابت جنوداً إسرائيليين في عملية مركبة بمدينة رفح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عبر تطبيق تليغرام، إن العملية المركبة بدأت باستهداف جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" في حي الجنينة شرقي رفح، وأضافت أنه فور وصول قوة إنقاذ إسرائيلية جرى استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بالقذيفة ذاتها، مما أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد عباد الرحمن بحي الجنينة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من ادعاء جيش الاحتلال تمكُّنه من القضاء على كتيبة حماس وتدمير معظم الأنفاق في منطقة رفح التي اجتاحها في مايو/أيار الماضي. كما تأتي في ظل استمرار عمليات المقاومة في محاور أخرى، بينها جنوب مدينة غزة، وفي محيط محور نتساريم بوسط القطاع، حيث تتواتر الهجمات على قوات الاحتلال المتحصنة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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