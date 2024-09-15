ونقلت "وفا"، نقلاً عن مصادر محلية لم تسمِّها، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، مما أدى إلى إجهاض زوجته، ونُقلت إلى المستشفى".

وفي السياق، أكدت الوكالة أن "مستعمرين (مستوطنين) اعتدوا على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار تجاه منازل المواطنين"

وأضافت أن "مستعمرين مسلحين نظموا مساء أمس السبت مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلاً، وجرح نحو 5 آلاف و 700، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومتجاوزة كل المعايير والقوانين والتحذيرات الدولية، تواصل إسرائيل حملات الإبادة الجماعية في غزة، والتي شارفت على إتمام عامها الأول، مخلفة أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.