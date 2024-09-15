سياسة
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حكومة الخصاونة تقدم استقالتها للعاهل الأردني بعد نتائج انتخابات مجلس النواب
قدمت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالتها إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، استحقاقاً بعد الانتخابات النيابية 2024، وتمهيداً لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
حكومة الخصاونة تقدم استقالتها للعاهل الأردني بعد نتائج انتخابات مجلس النواب
رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة. / صورة: AA
15 سبتمبر 2024

وشهد الأردن، الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد انتهاء مدة المجلس السابق، بنسبة مشاركة بلغت 32.25% بعدد مليون و638 ألفاً و348 ناخباً، من أصل 5 ملايين و80 ألفاً و858.

وتنافس فيها ألف و623 مرشحاً ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد المجلس وعددها 138.

وقال تليفزيون المملكة الرسمي: "قدمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".

ولم يصدر أي مرسوم ملكي حتى لحظة إعداد الخبر حول قبول استقالة الخصاونة، أو تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء.

وتأتي الاستقالة استحقاقاً بعد إجراء برلمانيات 2024 الثلاثاء الماضي، فيما يتوقع أن يكلف عاهل البلاد شخصية جديدة تولي رئاسة الوزراء خلفاً لبشر الخصاونة المكلف مهمته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويُعَدّ الخصاونة رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) على جميع الأحزاب المشاركة، وعددها 38 حزباً، بحصوله على 31 مقعداً، أي ما يعادل نحو 30 في المئة من حصة الأحزاب في المجلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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