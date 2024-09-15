سياسة
1 دقيقة قراءة
لحضور اجتماع أممي سنوي.. نتنياهو يتوجه إلى نيويورك في 24 سبتمبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتوجه الأخير إلى نيويورك في 24 سبتمبر/أيلول، في اليوم الأول من "المناقشة العامة رفيعة المستوى" في إطار الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لحضور اجتماع أممي سنوي.. نتنياهو يتوجه إلى نيويورك في 24 سبتمبر
رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول الجاري / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2024

وقال المكتب إنه من المقرر أن يبقى نتنياهو في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، حتى 28 سبتمبر/أيلول. فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء سيلقي خطاباً أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يزور فيها نتنياهو نيويورك بعد زيارة له في يوليو/تموز حيث أجرى محادثات رسمية وألقى خطاباً أمام الكونغرس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us