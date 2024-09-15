وقال المكتب إنه من المقرر أن يبقى نتنياهو في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، حتى 28 سبتمبر/أيلول. فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء سيلقي خطاباً أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يزور فيها نتنياهو نيويورك بعد زيارة له في يوليو/تموز حيث أجرى محادثات رسمية وألقى خطاباً أمام الكونغرس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.