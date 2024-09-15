وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس: "في الساعة 06:21 (03:21 ت.غ) جرى إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الفحص الأولي يوضح أن الصاروخ تحطم في الهواء على ما يبدو".

وأشار البيان إلى أنه خلال الحدث جرت عدة محاولات اعتراض من قبل منظومتي "حيتس" و"القبة الحديدية"، وما زالت نتائجها قيد المراجعة و"يجري التحقيق في الحادث برمته".

ووفق الجيش، جرى رصد شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار "ضواحي موديعين"، مضيفاً أن "فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال" بمدينة اللد وسط إسرائيل.

من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة الحوثي اليمنية، بـ"ثمن باهظ" ستدفعه رداً على إطلاقها صاروخاً باليستياً تجاه وسط إسرائيل.

وفي أول تعليق له على الهجوم، قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق هيئة البث الرسمية: "كان ينبغي للحوثيين أن يعرفوا الآن أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لأي محاولة للمساس بنا. ومن يحتاج إلى تذكير، فهو مدعو لزيارة ميناء الحديدة".

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على ميناء الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة.

وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، حسب الجيش ووسائل إعلام عبرية.

وإثر الحادثة، أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة لدى تدافعهم نحو الملاجئ كما اندلعت حرائق في بعض الأحراش بسبب شظايا الصواريخ الاعتراضية وأُبلغ أيضاً عن حريق بمصنع إسمنت كبير تزامناً مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

وأعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قصفت هدفاً عسكرياً في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.

ومنذ اندلاع حربٍ شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.