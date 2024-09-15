سياسة
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"أصلّي من أجل القتلى".. بابا الفاتيكان يدعو لمواصلة مفاوضات وقف النار بغزة
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، لمواصلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ووقف الصراع والعنف والكراهية، وإيجاد حلول من أجل السلام.
"أصلّي من أجل القتلى".. بابا الفاتيكان يدعو لمواصلة مفاوضات وقف النار بغزة
بابا الفاتيكان يدعو خلال صلاة التبشير الملائكي لوقف الصراع في فلسطين / صورة: AFP
15 سبتمبر 2024

وقال فرنسيس خلال تلاوته صلاة "التبشير الملائكي" من نافذة مكتبه المطل على "ساحة القديس بطرس" في الفاتيكان: "دعونا لا ننسَ الحروب التي أغرقت العالم بالدماء. أفكر في أوكرانيا المدمرة وميانمار والشرق الأوسط".

وأضاف: "أصلي من أجل القتلى، وأواصل البقاء قريباً من أسر الأسرى. فليتوقف الصراع في فلسطين وإسرائيل، وليتوقف العنف، ولتتوقف الكراهية، وليطلق سراح المحتجزين، ولتتواصل المفاوضات، ولنجد حلولاً من أجل السلام".

وسبق أن وجه بابا الفاتيكان، في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، نداء كي لا تتوقف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

ومنذ 10 أشهر تقريباً، تتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، وتمسكه بالسيطرة بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين.

ورغم العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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