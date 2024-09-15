وأوضحت الوزارة في بيان، عنونته بـ"لا يوجد ممر للإرهاب والإرهابيين في أي مكان!"، تحييد إرهابيَّين اثنين من PKK/YPG بمنطقة درع الفرات شمال سوريا، وإرهابياً واحداً من PKK بمنطقة عملية المخلب-القفل شمال العراق.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة التركية تواصل تضييق الخناق على الإرهابيين.

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غضن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمالي العراق.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.