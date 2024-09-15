سياسة
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إطلاق نار بالقرب من ترمب وFBI يرجح أن الحادث محاولة اغتيال
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" مساء الأحد، أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق دونالد ترمب يبدو "محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.
إطلاق نار بالقرب من ترمب وFBI يرجح أن الحادث محاولة اغتيال
إف.بي.آي يقول إنه يتعامل مع واقعة بالم بيتش ويحقق في محاولة اغتيال على ما يبدو للرئيس السابق دونالد ترمب / صورة: AP
15 سبتمبر 2024

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه "استجاب للحادث في مقاطعة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترمب".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مصادر قولها إن أحد عملاء الخدمة السرية أطلق النار على المشتبه به في أثناء لعب ترمب للغولف.

من جهته أفاد قائد شرطة مقاطعة مارتن بإلقاء القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، تلقيا معلومات حول الحادثة الأمنية التي وقعت في نادي ترمب الدولي للغولف.

وذكر البيان، أن بايدن وهاريس، شعرا بالارتياح بعد تأكدهما من سلامة ترمب، وأنهما سيستمران في تلقي الأخبار بشكل منتظم.

وقالت هاريس، في منشور عبر منصة إكس، إنها تلقت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترمب وممتلكاته في فلوريدا، وشعرت بالسعادة لأنه بأمان، وأضافت: "لا مكان للعنف في أمريكا".

يُذكر أن ترمب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز الماضي، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، حيث أصيب بجروح في أذنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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