وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه "استجاب للحادث في مقاطعة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترمب".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مصادر قولها إن أحد عملاء الخدمة السرية أطلق النار على المشتبه به في أثناء لعب ترمب للغولف.

من جهته أفاد قائد شرطة مقاطعة مارتن بإلقاء القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، تلقيا معلومات حول الحادثة الأمنية التي وقعت في نادي ترمب الدولي للغولف.

وذكر البيان، أن بايدن وهاريس، شعرا بالارتياح بعد تأكدهما من سلامة ترمب، وأنهما سيستمران في تلقي الأخبار بشكل منتظم.

وقالت هاريس، في منشور عبر منصة إكس، إنها تلقت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترمب وممتلكاته في فلوريدا، وشعرت بالسعادة لأنه بأمان، وأضافت: "لا مكان للعنف في أمريكا".

يُذكر أن ترمب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز الماضي، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، حيث أصيب بجروح في أذنه.