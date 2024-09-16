وتركزت الاقتحامات شمالي الضفة في محافظة نابلس (شمال)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وطالت قرى وبلدات قريوت وسالم وأوصرين وبيتا، إضافة إلى اقتحام المدينة نفسها. وخلال الاقتحامات أطلق جيش الاحتلال "قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات"، وفق الوكالة.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بمخيم بلاطة (شمال)، وقال شهود عيان إنّ "أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سُمعت في أرجاء المخيم، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال". ووفق الشهود، سُمعت أصوات انفجارات يُعتقد أنها ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة بالقوات المقتحمة، قبل انسحابها من المخيم.

ووسط الضفة، قالت الوكالة إنّ مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش في قريتي بيت لقيا غرب رام الله وبرقة شرقي المدينة، تخللتها مواجهات "أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات". وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو العسجا جنوب الخليل ونكّلت بعائلة فلسطينية، وأوضحوا أن "جنود الاحتلال اقتحموا منزلاً واعتدوا على سكانه وأجروا بداخله تفتيشاً أدى إلى تخريب بعض محتوياته".

أمّا جنوبي الضفة فذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو العسجا جنوبي الخليل ونكّلت بعائلة فلسطينية، وذكروا أن "جنود الاحتلال اقتحموا منزلاً واعتدوا على سكانه وأجروا بداخله تفتيشاً أدى إلى تخريب بعض محتوياته".

وشرقي الضفة، ذكرت وفا أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل لؤي حامد أحمد مساعيد (12 عاماً) ووالده عقب مداهمة منزلهما" في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

في السياق، أُصيب جندي من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، مساء الأحد، جرّاء عملية طعن عند باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، فيما جرى "تحييد" المنفذ، وفق إعلام عبري. وقالت القناة 13 العبرية إنّ "منفذ العملية (لم تحدد هويته) حاول الهرب ولكن جرى تحييده من قوات الشرطة في المكان". واستطردت: "منفذ الهجوم حاول طعن الجندي في رقبته بآلة حادة قرب باب العامود في القدس، ولكن جرى قتله".

وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، المواطن المقدسي أحمد عليان على هدم منزله ذاتياً في بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت عليان على هدم منزله، الذي يؤوي خمسة أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلاً، وجرح نحو 5 آلاف و700، واعتقال نحو 10 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.