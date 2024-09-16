سياسة
3 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يواصل قصف غزة ومجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، سلسلة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، استُشهد على إثرها عدة مواطنين وأُصيب آخرون، فيما يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن اتخاذ خطوات تجاه الوضع الإنساني في القطاع.
جيش الاحتلال يواصل قصف غزة ومجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية
استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على منزل بغزة / صورة: AA
16 سبتمبر 2024

وصباح اليوم، شنت طائرة حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وأوضح مستشفى العودة، في بيان، أن 10 مواطنين استُشهدوا وأُصيب 13 آخرون جراء قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلاً في المخيم، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي دُمّر بشكل كامل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً وسط مدينة غزة، في الليلة السابقة. وأوضحت مصادر طبية أن 6 مواطنين، بينهم طفلان وامرأة، استُشهدوا، فيما أصيب عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى المعمداني.

وبالتزامن مع ذلك قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة، إضافة إلى تدميرها منازل شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي وقت سابق، مساء الأحد، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي السياق، أوضحت وكالة "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة غازي الشوا في بلدة بيت حانون، التي تُعد مأوى للنازحين، دون أن ترد معلومات عن عدد الضحايا، وذلك بالتزامن مع قصف الاحتلال منطقة غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وعلى إثر تلك الغارات الإسرائيلية على القطاع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95337 آخرين.

في السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار, وكُلف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us