وصباح اليوم، شنت طائرة حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وأوضح مستشفى العودة، في بيان، أن 10 مواطنين استُشهدوا وأُصيب 13 آخرون جراء قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلاً في المخيم، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي دُمّر بشكل كامل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً وسط مدينة غزة، في الليلة السابقة. وأوضحت مصادر طبية أن 6 مواطنين، بينهم طفلان وامرأة، استُشهدوا، فيما أصيب عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى المعمداني.

وبالتزامن مع ذلك قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط غزة، إضافة إلى تدميرها منازل شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي وقت سابق، مساء الأحد، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي السياق، أوضحت وكالة "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة غازي الشوا في بلدة بيت حانون، التي تُعد مأوى للنازحين، دون أن ترد معلومات عن عدد الضحايا، وذلك بالتزامن مع قصف الاحتلال منطقة غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وعلى إثر تلك الغارات الإسرائيلية على القطاع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95337 آخرين.

في السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار, وكُلف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة