سياسة
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إسرائيل تتجهز لاحتلال شريط أمني في لبنان وحزب الله يستهدفها بالصواريخ
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن قائد لواء الشمال بالجيش أوري غوردين أعلن أن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني، فيما أصاب صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان، اليوم الاثنين، مبنى في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.
إسرائيل تتجهز لاحتلال شريط أمني في لبنان وحزب الله يستهدفها بالصواريخ
تصاعد أعمدة الدخان عقب غارة إسرائيلية على أطراف قرية في جنوب لبنان / صورة: AFP
16 سبتمبر 2024

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن تدريب طوارئ أُجري الأحد في مدينة حيفا وحاكى سيناريوهات مختلفة لحالات طارئة منها اندلاع حرب مع لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوضع على الحدود الشمالية لن يستمر، وأضاف في تصريحات خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أن هذا الوضع في حاجة إلى تغيير في موازين القوى وأنه سيقوم باللازم من أجل إعادة السكان إلى منازلهم بأمان.

يأتي ذلك، فيما يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اليوم الاثنين، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشأن لبنان، فيما أبلغ الأخير نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن فرص التوصل إلى تسوية تنهي المواجهات مع لبنان "تتلاشى".

وفي الأيام الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالانت يعارض شن حرب في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة. وأضافت أن غالانت يؤيد إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، خلافاً لموقف نتنياهو.

ووفق الهيئة، فقد "أيد قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أوري غوردين اتخاذ إجراءات محدودة (ضد لبنان)". واستدركت: "من ناحية أخرى، اعترض غالانت في المناقشات على العمل في المدى القريب بالشمال، وادعى أنه يجب استنفاد الاتصالات من أجل تسوية محتملة".

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن فرص التوصل إلى تسوية على حدود لبنان "أوشكت على الزوال".

والاثنين، وصل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان، حسب موقع "واينت" الإخباري العبري.

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هوكشتاين سيقدم خلال زيارته لإسرائيل مقترحاً لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان، يتضمن تمرير الحدود عند موقع خيمة وضعها حزب الله داخل إسرائيل.

وأوضح المسؤولون للهيئة رفض إسرائيل المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البرية وأنها تعتبره استفزازاً، وأضافوا أنهم يرون فرص التوصل إلى اتفاق "منخفضة"، ويتوقعون تصعيداً على الجبهة الشمالية.

عسكريّاً، أصاب صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان، الاثنين، مبنى في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. ودوَّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): أصاب صاروخ مضاد للدبابات، أُطلق من لبنان، مبنى في المطلة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. كما أفادت بسقوط 3 صواريخ، أُطلقت من لبنان، في مناطق مفتوحة قرب الحدود.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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