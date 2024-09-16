سياسة
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إسرائيل تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت قبل صدورهما
نشرت إسرائيل بالخطأ، أمس الأحد، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.
إسرائيل تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت قبل صدورهما
إسرائيل تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت. / صورة: Getty Images
16 سبتمبر 2024

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب مدّعي عامّ المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ثم حذفته. وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة إكس، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.

والسبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري. وللمرة الثالثة منذ مايو/أيار الماضي طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاماً جرى قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

وتصر إسرائيل على مواصلة الحرب في تحدٍّ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. كما تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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