سياسة
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تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 20 متهماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي
رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد 20 شخصاً متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 20 متهماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي
  تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهماً بالتجسس للموساد الإسرائيلي.             / Others
16 سبتمبر 2024

وجاء في لائحة الاتهام أن 20 متهماً، 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.

وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين -الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة- عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.

وأوضح أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.

وأفاد بأن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال ويسترن يونيون.

وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عاماً إلى 45 عاماً بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري". وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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