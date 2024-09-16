وأكدت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة التركية تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد.

وجاء في البيان: "حيَّدَت قواتنا المسلحة التركية البطلة إرهابيَّين من PKK/YPG في منطقة عمليات درع الفرات المحررة شمالي سوريا، كما حيَّدَت 4 آخرين في منطقة أسوس شمال العراق".

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها درع الفرات في 2016، وغصن الزيتون عام 2018، ونبع السلام 2019، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.