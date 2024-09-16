سياسة
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بحمولة 3000 طن.. تركيا تعلن انطلاق ثاني سفينة مساعدات إنسانية إلى السودان
انطلقت سفينة مساعدات تركية من ميناء مرسين (جنوب) إلى السودان، اليوم الاثنين، حاملة على متنها ألفين و955 طناً من المساعدات الإنسانية أعدتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
بحمولة 3000 طن.. تركيا تعلن انطلاق ثاني سفينة مساعدات إنسانية إلى السودان
سفينة مساعدات تركية تنطلق من ميناء مرسين إلى السودان / صورة: AA
16 سبتمبر 2024

وحملت السفينة ألفين و955 طناً من المساعدات الإنسانية، بينها أغذية ومواد تنظيف وألبسة ومستلزمات طبية وإيواء ومولدات كهربائية وخيام وأفران متنقلة، وجاءت بالتنسيق بين "آفاد" ومحافظة مرسين، وبدعم من وزارة الخارجية والهلال الأحمر التركي و12 منظمة غير حكومية.

وأوضح نائب رئيس "آفاد" حمزة طاشدلن، في حفل الوداع الذي أقيم بالميناء، أن السفينة هي سفينة المساعدات الثانية إلى السودان، وأشار إلى أن السفينة الأولى التي أرسلوها في مرسين وصلت إلى السودان في 19 يوليو/تموز حاملةً 2500 طن من مواد الإغاثة.

جدير بالذكر أن "آفاد" بتنسيق مع المنظمات غير الحكومية أرسلت 14 سفينة إلى مصر خلال عام 2024، 12 منها إلى غزة، وأكد أنه بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان قرروا تسليم 30 ألف طن من الطحين إلى غزة هذا العام.

وقال مسؤول إدارة آفاد: "أرسلنا الشحنة الخامسة في 13 سبتمبر/أيلول، وسنرسل 4 شحنات أخرى كل 10 أيام لنسلِّم 30 ألف طن من الدقيق إلى إخواننا في غزة".

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023؛ خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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