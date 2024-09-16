وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن الغارة على بلدة حولا "أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنات قرب الحدود، وشن غارة على ما قال إنها مبان تابعة لـ"حزب الله" في بلدة حولا.

من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا تموضعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة، بينما استهدفوا موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية.

ومنذ أيام يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو شن عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما يرى وزير الدفاع يوآف غالانت ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وأوصى قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري غوردين، خلال اجتماعات مغلقة، باحتلال شريط أمني عازل في جنوب لبنان، وأكد الجاهزية لتنفيذ هذه الخطوة، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأحد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.