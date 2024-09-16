وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش موقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.

ورغم الأمطار، انتشرت عناصر من الشرطة الاتحادية في شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، ومطالبة ركابها بإظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات، ما تسبب في تباطؤ حركة المرور.

وزعمت ألمانيا أن قرارها سيحد من الهجرة "ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة"، على حد قولها. فيما شددت المفوضية الأوروبية على أن "تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية.. ومتناسبة".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت "بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".

وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في "كيل" على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ.

وقال روسين، إن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في "الترام والقطارات عبر الحدود" بين البلدين.

ويحظر-من حيث المبدأ- فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن (التي تتيح إمكانية التنقل بين بلدانها من دون تأشيرات سفر)، إلا في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، إذ تصبح ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات مماثلة ولا تتجاوز سنتين إجمالاً.

على الحدود البولندية، احتج مجموعة من الأشخاص قرب الجسر في فرانكفورت على نهر أودر، ولوح أحدهم بلافتة تدعو إلى "عوالم مفتوحة، عقول مفتوحة، حدود مفتوحة".

وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول "نرحب بانضمامك إلى نادينا!".

في المقابل، اعتبر وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن "ذلك سيؤثر في ملايين البولنديين، وكذلك الألمان. إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة".

وقتل 3 أشخاص في أغسطس/آب الماضي في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي. وأعلنت السلطات أن موقوفاً سورياً اعترف بتنفيذها.

ومنذ ذلك الحين، عززت الحكومة الألمانية إجراءاتها المناهضة للهجرة غير القانونية، بالتزامن مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في مقاطعة ثالثة نهاية الأسبوع في ولاية براندنبورغ المحاذية لبولندا.