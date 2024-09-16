سياسة
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السنوار في رسالة للحوثي: نبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني
بارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، اليوم الاثنين، عملية إطلاق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ إلى "عمق الكيان الصهيوني"، واعتبرها "أكثر تأثيراً في حسم المعركة".
السنوار في رسالة للحوثي: نبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يبارك وصول صواريخ جماعة الحوثي اليمنية إلى إسرائيل / صورة: AA
16 سبتمبر 2024

وقال السنوار في رسالة بعثها لقائد الجماعة اليمنية عبد الملك الحوثي، نشرت عبر الموقع الإلكتروني لحماس: "نبارك وصول صواريخ أنصار الله في اليمن إلى عمق الكيان الصهيوني، متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض".

كما توجه في رسالته بالشكر لـ"أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان"، وأضاف: "إن وصول صواريخكم سيفشل خطط الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة، وسيجعلها أكثر تأثيراً في حسم المعركة".

وتابع أن "تضافر جهودنا مع المقاومة في اليمن ولبنان والعراق سيلحق الهزيمة بالعدو بدحره عن وطننا بإذن الله".

وذكر السنوار أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض "لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع، وهو ما يتطلب من الأمة مساندتها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن المقاومة بخير، وأشار إلى أن ما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المقاومة تحضر نفسها لمعركة استنزاف و"ستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية"، مردفاً أن "عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة".

وصباح أمس الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ بالستي أُطلق من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة قرب مطار بن غورويون بتل أبيب، رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه، حسب الجيش ووسائل إعلام عبرية.

وإثر الحادثة، أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة لدى تدافعهم نحو الملاجئ، كما اندلعت حرائق في بعض الأحراش بسبب شظايا الصواريخ الاعتراضية وأُبلغ أيضاً عن حريق بمصنع إسمنت كبير تزامناً مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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