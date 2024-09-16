جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال لمراسل الأناضول، الاثنين، حول موقفه من مقتل الناشطة عائشة نور وتبني الولايات المتحدة الأمريكية الرواية الإسرائيلية بشأن مقتلها.

ويزعم الجيش الإسرائيلي في تحقيقه بشأن حادثة القتل، أن الناشطة عائشة نور "لم تكن مستهدفة بشكل مباشر ومتعمد"، فيما ذكر منصور أنها قُتلت جراء تعرضها لـ"عملية اغتيال".

وأوضح المندوب الفلسطيني أن عائشة نور "بمرتبة شهيدة عند الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنها شُيّعت بمراسم عسكرية في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث جرى دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.