سياسة
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رياض منصور: الناشطة عائشة نور تعرّضت لعملية اغتيال وهي شهيدة فلسطين
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور أزغي أيغي التي قتلها جيش الاحتلال، قُتلت جراء تعرضها لـ"عملية اغتيال"، وهي بمرتبة الشهداء بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.
رياض منصور: الناشطة عائشة نور تعرّضت لعملية اغتيال وهي شهيدة فلسطين
رياض منصور: عائشة نور قُتلت جراء تعرضها لـ"عملية اغتيال" / صورة: AP
16 سبتمبر 2024

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال لمراسل الأناضول، الاثنين، حول موقفه من مقتل الناشطة عائشة نور وتبني الولايات المتحدة الأمريكية الرواية الإسرائيلية بشأن مقتلها.

ويزعم الجيش الإسرائيلي في تحقيقه بشأن حادثة القتل، أن الناشطة عائشة نور "لم تكن مستهدفة بشكل مباشر ومتعمد"، فيما ذكر منصور أنها قُتلت جراء تعرضها لـ"عملية اغتيال".

وأوضح المندوب الفلسطيني أن عائشة نور "بمرتبة شهيدة عند الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنها شُيّعت بمراسم عسكرية في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث جرى دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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