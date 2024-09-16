وأضاف بزشكيان في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه في العاصمة طهران: "لقد رسموا الحدود بيننا، وإلا فإن هذا الجانب من الحدود والجانب الآخر هما شيء واحد. معتقداتنا وثقافاتنا متشابكة".

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد الرئيس الإيراني رغبة بلاده القيام باستثمارات مشتركة ليس في تركيا وإيران فقط، بل في باكستان وأفغانستان والدول الأخرى في المنطقة.

وتابع: "بوسعنا إنشاء طريق يمكننا من خلاله تسهيل القدوم إلى تركيا، والسفر إلى إيران، وعبرها إلى تركمانستان وباكستان وأفغانستان".

وأشار بزشكيان إلى أنه سيزور تركيا قريباً، دون أن يحدد موعد الزيارة، وقال: "سأزور تركيا بالتأكيد، وسأدعو السياسيين والأكاديميين والمستثمرين. نحن متفائلون للغاية بشأن العلاقات مع تركيا والدول الإسلامية".