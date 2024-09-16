سياسة
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الرئيس الإيراني: تركيا دولة صديقة وتربطنا بها صلات تتجاوز علاقات الجوار
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن تركيا دولة صديقة وشقيقة لإيران، وتربطهما "صلات قرابة تتجاوز علاقات الجوار"، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة.
الرئيس الإيراني: تركيا دولة صديقة وتربطنا بها صلات تتجاوز علاقات الجوار
الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلاده وتركيا / صورة: AA
16 سبتمبر 2024

وأضاف بزشكيان في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه في العاصمة طهران: "لقد رسموا الحدود بيننا، وإلا فإن هذا الجانب من الحدود والجانب الآخر هما شيء واحد. معتقداتنا وثقافاتنا متشابكة".

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد الرئيس الإيراني رغبة بلاده القيام باستثمارات مشتركة ليس في تركيا وإيران فقط، بل في باكستان وأفغانستان والدول الأخرى في المنطقة.

وتابع: "بوسعنا إنشاء طريق يمكننا من خلاله تسهيل القدوم إلى تركيا، والسفر إلى إيران، وعبرها إلى تركمانستان وباكستان وأفغانستان".

وأشار بزشكيان إلى أنه سيزور تركيا قريباً، دون أن يحدد موعد الزيارة، وقال: "سأزور تركيا بالتأكيد، وسأدعو السياسيين والأكاديميين والمستثمرين. نحن متفائلون للغاية بشأن العلاقات مع تركيا والدول الإسلامية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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