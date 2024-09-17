سياسة
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واشنطن: التحقيق الأوليّ في مقتل الناشطة عائشة نور لا يبرّئ إسرائيل
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن النتائج الأولية التي توصلت إليها تل أبيب بشأن مقتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي بالضفة الغربية المحتلة لا تبرئ القوات الإسرائيلية.
واشنطن: التحقيق الأوليّ في مقتل الناشطة عائشة نور لا يبرّئ إسرائيل
قتل جيش الاحتلال بالرصاص عائشة نور في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس / صورة: AP
17 سبتمبر 2024

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي اعتيادي أمس الاثنين، "إن مقتل عائشة لم يكن ليحدث أبداً"، وحذر من أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير أخرى إذا لم تقتنع بنتائج تحقيق إسرائيلي كامل.

وأوضح: "أسمع الناس.. يتمسكون بالنتائج الأولية كما لو أنها برأت قوات الأمن الإسرائيلية بطريقة أو بأخرى. لم تحقق ذلك على الإطلاق، على الأقل من وجهة نظرنا".

وأشار ميلر إلى أن واشنطن ستنتظر نتائج التحقيق الكامل، الذي تتوقع أن يكون سريعاً وشاملاً ويتسم بالشفافية، حسب قوله. وأضاف أنه إذا لم تكن هذه النتائج مرضية، فإن واشنطن قد تتخذ إجراءاتها الخاصة، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث جرى دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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