وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي اعتيادي أمس الاثنين، "إن مقتل عائشة لم يكن ليحدث أبداً"، وحذر من أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير أخرى إذا لم تقتنع بنتائج تحقيق إسرائيلي كامل.

وأوضح: "أسمع الناس.. يتمسكون بالنتائج الأولية كما لو أنها برأت قوات الأمن الإسرائيلية بطريقة أو بأخرى. لم تحقق ذلك على الإطلاق، على الأقل من وجهة نظرنا".

وأشار ميلر إلى أن واشنطن ستنتظر نتائج التحقيق الكامل، الذي تتوقع أن يكون سريعاً وشاملاً ويتسم بالشفافية، حسب قوله. وأضاف أنه إذا لم تكن هذه النتائج مرضية، فإن واشنطن قد تتخذ إجراءاتها الخاصة، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث جرى دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.