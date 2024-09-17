وأشارت الوزارة في بيان إلى "تسجيل 266 إصابة جديدة بالكوليرا، لترتفع جملة الإصابات إلى 9 آلاف و 533 إصابة، بينها 315 حالة وفاة، في 8 ولايات من أصل 18 منذ أغسطس/آب الماضي".

والخميس، أعلنت الصحة السودانية تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الكوليرا لترتفع الحصيلة إلى 252 منذ أن أعلنت الكوليرا وباءً في البلاد في 12 أغسطس/آب الماضي.

وبشأن الخسائر المادية والبشرية جراء الفيضانات، قالت وزارة الصحة في البيان ذاته: "تضرر 345 ألفاً و 204 أشخاص (73 ألفاً و229 أسرة) جراء الفيضانات"، بالإضافة إلى انهيار 35 ألفاً و794 منزلاً كلياً، وتضرر 40 ألفاً و781 منزلاً جزئياً.

فيما بلغت الإصابات جراء السيول والأمطار، حسب بيان الوزارة، 889 مصاباً، بينهم 225 حالة وفاة منذ يونيو/حزيران الماضي"، وفق المصدر نفسه.

والأحد، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح نحو 6 آلاف سوداني خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي النازحين جراء السيول والأمطار إلى أكثر من 178 ألف شخص.