سياسة
2 دقيقة قراءة
الكوليرا والسيول يفتكان بأكثر من 500 نفس في السودان
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا من 252 إلى 315، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب السيول والأمطار من 212 إلى 225.
الكوليرا والسيول يفتكان بأكثر من 500 نفس في السودان
وزارة الصحة السودانية: تضرر 345 ألفاً و204 أشخاص جراء الفيضانات / صورة: AP
17 سبتمبر 2024

وأشارت الوزارة في بيان إلى "تسجيل 266 إصابة جديدة بالكوليرا، لترتفع جملة الإصابات إلى 9 آلاف و 533 إصابة، بينها 315 حالة وفاة، في 8 ولايات من أصل 18 منذ أغسطس/آب الماضي".

والخميس، أعلنت الصحة السودانية تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الكوليرا لترتفع الحصيلة إلى 252 منذ أن أعلنت الكوليرا وباءً في البلاد في 12 أغسطس/آب الماضي.

وبشأن الخسائر المادية والبشرية جراء الفيضانات، قالت وزارة الصحة في البيان ذاته: "تضرر 345 ألفاً و 204 أشخاص (73 ألفاً و229 أسرة) جراء الفيضانات"، بالإضافة إلى انهيار 35 ألفاً و794 منزلاً كلياً، وتضرر 40 ألفاً و781 منزلاً جزئياً.

فيما بلغت الإصابات جراء السيول والأمطار، حسب بيان الوزارة، 889 مصاباً، بينهم 225 حالة وفاة منذ يونيو/حزيران الماضي"، وفق المصدر نفسه.

والأحد، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح نحو 6 آلاف سوداني خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي النازحين جراء السيول والأمطار إلى أكثر من 178 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us