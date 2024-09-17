سياسة
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ميتا تعلن حظر شبكات إعلامية حكومية روسية لاتهامات بـ"التدخل الأجنبي"
أعلنت شركة "ميتا" مساء أمس الاثنين، حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها كافة في جميع أنحاء العالم بسبب ما اعتبرته "نشاطاً وتدخلاً أجنبيّاً".
ميتا تعلن حظر شبكات إعلامية حكومية روسية لاتهامات بـ"التدخل الأجنبي"
بلينكن يتهم وسائل الإعلام الروسية بالقيام بنشاط تدخل أجنبي / صورة: Getty Images
17 سبتمبر 2024

وأوضح متحدث باسم "ميتا"، في بيان، إنه "بعد دراسة متأنية، وسعنا نطاق إجراءاتنا السارية ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية"، وأضاف أن "روسيا سيغودنيا وآر تي وغيرهما من الكيانات ذات الصلة باتت الآن محظورة على تطبيقاتنا حول العالم بسبب نشاط تدخّلي أجنبي".

يأتي هذا الإعلان عقب اتهام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، وسيلة الإعلام الروسية الحكومية "آر تي" بأداء أنشطة مزعزعة للاستقرار، قائلاً: "نحن نعلم أن آر تي لديها قدرات سيبرانية وأنها شاركت في عمليات سرية للتأثير الإعلامي والحصول على معدات عسكرية".

وحض "كل حليف وكل شريك على بدء التعامل مع أنشطة آر تي على غرار ما يفعلون مع أنشطة استخبارية أخرى لروسيا داخل حدودهم"، مشيداً بمبادرة تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على نحو مشترك.

وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت في وقت سباق عن حزمة إجراءات تشمل ملاحقات جنائية وعقوبات تستهدف خصوصاً "آر تي"، وذلك ردّاً على "محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على التأشيرات على المجموعة الإعلامية التي تنتمي إليها "آر تي"، وهي روسيا سيغودنيا، بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة للمجموعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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