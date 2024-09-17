سياسة
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الاحتلال ينسف مباني ويرتكب مجازر جديدة بغزة.. وتحذير من انتشار القوارض
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة في قطاع غزة، لا سيما في المحافظة الوسطى، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وعالقين تحت أنقاض المباني المدمرة من القصف.
الاحتلال ينسف مباني ويرتكب مجازر جديدة بغزة.. وتحذير من انتشار القوارض
عشرات الشهداء في مجازر جديدة للاحتلال وسط غزة. / صورة: AA
17 سبتمبر 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 26 شهيداً و84 مصاباً خلال 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 41 ألفاً و252 شهيداً و95 ألفاً و497 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدوره قال جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان إنّ "عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف عدة منازل لعائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران شرق مخيم البريج" وسط القطاع.

وقدّر الدفاع المدني "وجود أكثر من 50 شخصاً في المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى انتشال جثامين 4 شهداء، بينهم طفلة، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وذكر مسعفون فلسطينيون أن "طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر وآليات عسكرية شرق البريج تطلق نيران أسلحتها باتجاه طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تقترب من المكان لإجلاء الضحايا".

استهداف المنازل ونسف المباني

وفي مدينة دير البلح (وسط)، استُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المخيم السويسري بمنطقة البركة جنوب المدينة.

كما استشهد 5 فلسطينيين أيضاً جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بحي الزيتون. وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في شارع الصحابة وسط غزة.

وفي مدينة غزة نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسفٍ للمباني والمربعات السكنية في حي الزيتون، حسب مصادر محلية. وأطلقت الآليات الإسرائيلية قذائف مدفعية والنار بشكل مكثف في المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وأمس الاثنين، ذكر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن 35 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، استُشهدوا جرّاء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، شملت مباني مأهولة بالسكان وخياماً للنازحين.

انتشار القوارض

في الأثناء، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان نُشر على منصة إكس: "تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يوماً بعد يوم، إذ تشكل الحشرات والقوارض خطراً على الصحة من خلال نشر الأمراض، مما يهدد صحة الناس".

وأضافت الوكالة: "تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها"، دون مزيد من التفاصيل.

وبدعم أمريكي مطلق يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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