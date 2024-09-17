سياسة
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بلينكن يزور مصر لبحث جهود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مصر للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين البلدين وبحث آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
بلينكن يزور مصر لبحث جهود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
بلينكن يEجري زيارة إلى مصر تستمر ليومين. / صورة: AP
17 سبتمبر 2024

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن سيغادر إلى مصر الثلاثاء، حيث سيشارك في افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين برفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

ويهدف الحوار الاستراتيجي الأمريكي-المصري، وفق ميلر، إلى "تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ التنمية الاقتصادية، وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم".

كما سيلتقي بلينكن "مسؤولين مصريين لبحث الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن كل الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والمساعدة على تحقيق الأمن الإقليمي الأوسع نطاقاً"، حسب ما جاء بالبيان.

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى.

وأفادت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان، بأن زيارة بلينكن إلى مصر تتواصل حتى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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