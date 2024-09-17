سياسة
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مالي: انفجارات وإطلاق نار في هجوم إرهابي على مدرسة للدرك
قالت رئاسة الأركان العامة في جمهورية مالي إنّ هجوماً إرهابياً استهدف مدرسة فالادي لقوات الدرك بالعاصمة باماكو صباح الثلاثاء.
مالي: انفجارات وإطلاق نار في هجوم إرهابي على مدرسة للدرك
أعمدة الدخان تتصاعد من المدرسة في العاصمة المالية. / صورة: AFP
17 سبتمبر 2024

وأضافت في بيان أن قوات الأمن استطاعت بسط سيطرتها على الوضع، وأنها تُجري حالياً عمليات تمشيط في المنطقة. وطلبت رئاسة الأركان من سكان المنطقة التزام تعليمات القوات الأمنية من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وصباح اليوم، سُمعت في العاصمة باماكو أصوات انفجارات وإطلاق نار في عدد من مناطق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار دوّت في مناطق مختلفة بالعاصمة، دون أن يتضح مصدرها على الفور.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن هجوم على منشأة عسكرية، فيما أظهرت مشاهد متداولة تصاعد أعمدة الدخان بمناطق في باماكو.

يُذكر أن مالي شهدت انقلابين عسكريين عامَي 2020 و2021 على التوالي، تولى على إثرهما رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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