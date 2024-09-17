وأظهرت معلومات نشرتها وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة بين تركيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، كان في حدود 920 مليون دولار في 2000، وأوضحت الأرقام الرسمية أن حجم التجارة هذا زاد بمقدار 15 ضعفاً ليصل إلى 14.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ووفقاً للوزارة التركية، فإن حجم التجارة مع منطقة "لاك" واصل تصاعده حتى في فترة تفشي وباء كورونا في جميع أرجاء العالم. فيما احتلت المكسيك والبرازيل وبنما، العام الماضي، المراتب الأولى في استيراد المنتجات التركية، بواقع 1.2 مليار دولار، و823 مليون دولار، و385 مليون دولار، على الترتيب.

ومكّن برنامج "خطة عمل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، الذي أُعلن عام 1998 وحُدث في 2006، من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة السياحية والترويجية والتعاون في مجال صناعة الأمن والدفاع بين الجانبين.

كما كان للتقدم الإيجابي في علاقات تركيا مع الأرجنتين وبنما وبوليفيا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والمكسيك وباراغواي وبيرو وتشيلي وأوروغواي وفنزويلا، تأثير كبير على العلاقات التجارية.

وفي الوقت الحالي، يعمل عديد من الشركات التركية في أمريكا اللاتينية، خصوصاً في قطاعات السيارات والتعدين والنقل.